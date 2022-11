Schietincident Editiestraat Almere

Op 3 november rond 2.15 uur kreeg de politie melding van een harde knal in de buurt van de Editiestraat. Agenten gingen direct poolshoogte nemen. Ter plaatse bleek dat een pand aan de Editiestraat beschadigd was. Uit onderzoek blijkt dat er geschoten is op dit pand. Getuigen spreken ook van twee mensen op een scooter die ervandoor reden.

Het onderzoek van de recherche gaat door. Daarom zijn we op zoek naar getuigen. Heeft u gezien wat er is gebeurd in de nacht van 2 op 3 november? Heeft u mogelijk camerabeelden? Of weet u meer over deze scooter? Dan komen we graag met u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of Meld Misdaad Anoniem.