Man zwaar mishandeld, getuigen gezocht

Rond 22.30 uur staat een 45-jarige man uit Utrecht op de Kanaalstraat te praten met een bekende. Op dat moment komt er een groepje van ongeveer 8 jongens langs gelopen. Ze gaan de Bantamstraat in. De man besteedt er verder geen aandacht aan, maar ziet ineens dat het groepje vuurwerk naar ze gooit en weer weglopen. Ongeveer 10 minuten later komt het groepje terug en gooien weer vuurwerk naar de twee. De man besluit verhaal te halen bij het groepje. Maar dat had hij beter niet kunnen doen.

Zwaar mishandeld

Het groepje splitst zich op en drie jongens blijven staan. Ze omsingelen het slachtoffer. Hij probeert weg te lopen, maar een van de jongens gooit twee fietsen naar hem. Ze beginnen op hem in te slaan, zelfs met een stuk hout. Het slachtoffer valt op de grond en krijgt nog een aantal rake trappen en klappen. Wat er hierna is gebeurd is niet duidelijk.

De politie was ondertussen gebeld en zien het gewonde slachtoffer op straat. De agenten hebben direct de omgeving doorzicht, maar de daders zijn niet gevonden.

Signalement

Het signalement van de vermoedelijke daders is als volgt:

Verdachte 1

man

Rond 1.65 m

gezet postuur

17 a 18 jaar

kort zwart haar

Licht getinte huid

Zwarte trui met lichtgrijze strepen horizontaal.

Verdachte 2:

man

Rond 1.60 m

Tenger postuur

Ongeveer 16 jaar oud

Donker haar

Licht getinte huid

Donkere kleding



Verdachte 3:

man

Ongeveer 1.75 m

Tenger postuur

18 a 19 jaar oud

Zwart kort krullend haar

Licht getinte huid

Zwarte jas bomber jack.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen die het incident hebben zien gebeuren of anderszins meer weten. Ook ontvangen we graag camerabeelden. Heeft u nog niet met de politie gesproken, dan komen we graag me u in contact. Bel 0900 8844 of vul onderstaand tipformulier in. Hier kunt u ook beelden uploaden. Anoniem melding doen kan ook via 0800 7000 of ga naar Meld Misdaad Anoniem.