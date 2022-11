Getuigen gezocht woninginbraak met geweld

Een 28-jarige bewoonster schrikt als ze gerommel op zolder hoort en treft twee inbrekers met een wapen aan in haar woning. Een 32-jarige bewoner probeert de daders de woning uit te werken en raakt hierbij gewond. Een van de daders raakt hierbij ook gewond aan zijn hoofd. De daders, beiden donker gekleed, slaan op de vlucht in de richting van het Zoutmanplein, de politie onderzoekt de zaak.

Getuigen

Heeft u iets gezien of andere informatie die kan helpen bij het onderzoek? Of heeft u beelden van de omgeving Adriaan Vlackstraat, het Zoutmanplein of de omgeving waar op iets opvallends te zien is? Dan komt de politie graag met u in contact via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Ook kunt u beelden uploaden via onderstaand tipformulier.