Explosie in portiek Rotterdam-West

Even voor vier uur ’s morgens werd een harde knal gehoord door iemand die het alarmnummer belde. De melder zag ook rook in de portiek. Agenten die kwamen kijken, vonden in de vloer van het portiek een gat. Ook de explosievenverkenners van de politie en de Forensische Opsporing kwamen om onderzoek te doen. Er is daadwerkelijk een explosief afgegaan. Het is nog onbekend wie dit heeft geplaatst en waarom.



Getuigen gezocht

De politie doet onderzoek en is op zoek naar informatie en beelden. Heeft u in deze omgeving een beveiligingscamera, deurbelcamera of dashcam en is op deze beelden iets verdachts te zien rond vier uur ’s morgens, dan ontvangen wij deze graag. U kunt ze uploaden via het tipformulier onder dit bericht.