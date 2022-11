Vrouw overleden bij incident in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch

's-Hertogenbosch - In de nacht van woensdag op donderdag is een 78-jarige vrouw uit Vught overleden in het ziekenhuis in Den Bosch na een incident met een andere patiënte. Het slachtoffer lag in haar bed toen de andere patiënte haar kamer betrad. Tussen beide vrouwen ontstond een handgemeen, waarbij de 78-jarige vrouw op de grond terecht kwam. Daarna bleek de 78-jarige vrouw te zijn overleden. Sectie zal moeten uitwijzen welke omstandigheden tot haar overlijden hebben geleid.