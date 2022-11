Insluipingen in verschillende woningen in de stad Groningen

Deze insluipingen vinden ’s nachts en in de vroege ochtend plaats. Het gaat om twee insluipingen op 28 oktober. De eerste rond 06:00 uur in een woning aan het Hoendiep en de ander aan de Goudlaan omstreeks 08:30 uur. De derde insluiping gebeurde op 30 oktober omstreeks 02:30 uur aan de Rabenhauptstraat. Ook op 2 november was er een insluiping, dit keer rond 03:00 uur aan de Anna Paulownastraat.

Geen braaksporen

Het is nog onbekend hoe de man binnen komt. In de woningen zijn geen braaksporen aangetroffen. Het is dus goed mogelijk dat de man op eenvoudige wijze toegang tot de woningen heeft verkregen, bijvoorbeeld door te flipperen of doordat de deur niet goed op slot zat.

Nadat de bewoners met de onbekende man werden geconfronteerd, is de man weggevlucht. Niemand is gewond geraakt. De politie is inmiddels een onderzoek gestart.

Signalement

Het lijkt in alle vier de gevallen om dezelfde man te gaan. Het gaat om een getinte man met een slank postuur. Hij is ongeveer 1.75 meter lang. Hij heeft kort zwart krullend haar, draagt een zwarte jas of hoodie en een donkerblauwe spijkerbroek. Het is mogelijk dat hij een mondkapje draagt.

Onderzoek

De politie onderzoekt de verschillende insluipingen. We sluiten niet uit dat er mensen zijn die eerder een soortgelijk incident hebben meegemaakt. We vragen hen alsnog contact op te nemen met ons.

Daarnaast vragen we ook getuigen die iets gezien of gehoord hebben rondom de genoemde plaatsen en tijdstippen zich bij ons te melden via 0900-8844. Anoniem melden kan ook via 0800-7000. Ook camerabeelden van de omgeving kunnen helpen bij dit onderzoek.