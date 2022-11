Getuigen gezocht van ontploffing

Buurtbewoners werden wakker van een harde knal en belde direct de politie. De politie heeft de buurt meteen afgezet om onderzoek te doen. Helaas is nog niets bekend over wie dit heeft gedaan.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van de explosie? Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.