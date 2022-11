Meisje aangereden Maasstraat; automobilist aangehouden

Rond 11.00 uur stak het meisje met een loopfietsje het zebrapad over toen zij door de automobiliste werd geraakt. Omstanders alarmeerden direct de hulpdiensten. Het ambulancepersoneel richtte zich op de peuter en nam het meisje en haar moeder mee naar het ziekenhuis. Wat de verwondingen van het kindje zijn, is nog onbekend.

De aanwezige politie ging op zoek naar de bestuurder. Op de Beethovenstraat troffen de agenten de auto met automobilist aan. De bestuurster werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Op het bureau werd gekeken of zij onder invloed van verdovende middelen verkeerde, dit was het niet geval. Het rijbewijs van de Amsterdamse is wel ingevorderd.