Agent raakt gewond bij aanhouding verdachte

De agenten vragen de mannen op de scooter om een geldig legitimatiebewijs te tonen, maar de bijrijder zet het op een rennen. De bestuurder gooit snel een zakje in het water, en als de agent hem aan wil houden voor bezit van verdovende middelen, zet ook deze man het op een rennen. De agent zet de achtervolging in en weet de verdachte aan te houden. Tijdens de aanhouding pleegt de man flink verzet, waarbij de agent gewond raakt aan zijn arm. De agent wordt naar het ziekenhuis vervoerd en aan zijn verwondingen behandeld. Het zakje dat de verdachte in het water gooit, wordt later door de brandweer uit het water gevist. Er blijken verdovende middelen in te zitten. De verdachte is aangehouden en vervoerd naar een politiebureau, de politie onderzoekt de zaak.