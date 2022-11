Getuigen gezocht van aanrijding met dodelijke afloop

Tijdens de botsing kwam de 78-jarige fietser onder de personenauto terecht. Hij overleed ter plaatse. Op de kruising heeft de politie uitgebreid onderzoek gedaan, maar is nog op zoek naar getuigen die het slachtoffer voor het ongeluk hebben zien fietsen. De man fietste op een reguliere herenfiets, droeg een fietshelm, donkere bovenkleding, een spijkerbroek en middelhoge wandelschoenen.

Heeft u iets gezien?

Bent u getuige geweest van deze aanrijding of heeft u het slachtoffer zien fietsen voor het incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Ook wanneer u camerabeelden heeft van de omgeving van de aanrijding, kunt u deze uploaden via onderstaand tipformulier.