Wie weet er meer over een woningoverval aan de Bergse Linker Rottekade?

Twee bewoners van een woning kregen dinsdagavond 29 november de schrik van hun leven toen drie mannen aanbelden bij hun woning en vervolgens het huis binnendrongen. Hierbij werd er gedreigd met een mes. Gelukkig zijn de slachtoffers niet gewond geraakt. De verdachten zijn gevlucht in een Renault Megane met een kenteken dat eindigt op 08.

Fietser gezocht

De politie is op zoek naar getuigen die meer weten over het incident en/of de verdachten. We zijn in het bijzonder op zoek naar een getuige die rond 11 uur in de avond langs de Bergse Linker Rottekade fietste. Uit onderzoek blijk dat de getuige langs de drie verdachte mannen fietste en vragen deze meneer zich daarom bij ons te melden. Uiteraard is alle informatie en/of camerabeelden welkom. Geef het door via de onderstaande opties.