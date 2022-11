Man mishandeld na overlopen inbrekers

Vermoedelijk was het drietal aan het inbreken. In de woning ontstond een worsteling waarbij de man gewond raakte. Hij moest worden nagekeken door de ambulance. De drie inbrekers zijn spoorloos verdwenen. Ze namen enkele kostbaarheden mee uit de woning. De bewoonster heeft aangifte gedaan.

Getuige

Heeft u in de omgeving van de Schoolstraat voor 19.00 uur iets verdachts gezien? Of heeft u na die tijd in de buurt de in het zwart geklede mannen gezien? Neem dan contact op met de politie. Dat kan via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan 0800-7000. U kunt ook een tipformulier invullen. Gebruik daarbij het zaaknummer 2022318338.