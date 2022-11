Gewonde bij schietincident Almere, getuigen gezocht

Rond 22.15 uur ’s avonds komen er meerdere meldingen binnen dat er een schietincident zou zijn geweest op de Hildo Kropstraat, vlakbij de hoek met de Kees Verweystraat. Wanneer agenten ter plaatse komen zien zij een zwaargewonde jongeman op de grond liggen. Hij is nog wel aanspreekbaar en wordt met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

Vermoedelijk waren er nog twee jongemannen betrokken bij het schietincident. Zij zijn gevlucht in de richting van de Marcel Duchampstraat. De politie is direct een zoektocht gestart in de buurt, maar heeft de verdachten niet meer aangetroffen.

Direct na het schietincident is een uitgebreid rechercheonderzoek gestart. Specialisten van de forensische opsporing hebben diverse sporen veiliggesteld, er is gesproken met getuigen en agenten hebben een buurtonderzoek gedaan.

Getuigenoproep

De recherche is op zoek naar de verdachte(n). Heeft u het schietincident gezien, maar heeft u nog niet met ons gesproken? Neem dan alstublieft contact met ons op. Dit kan via 0900-8844, maar is ook altijd anoniem mogelijk via 0800-7000 of via het online meldformulier hieronder. Op dit moment is het nog niet duidelijk wat de aanleiding is geweest van het schietincident. Heeft u daar mogelijk informatie over? Heeft u iemand iets horen zeggen over het schietincident of zijn u andere zaken opgevallen die hier mogelijk mee verband houden? Neem ook dan contact met ons op.

Beelden

In het buurtonderzoek is gevraagd naar beschikbare camerabeelden. Mogelijk zijn er toch nog mensen die wij niet gesproken hebben die wel over beelden beschikken. Naast reguliere camerabeelden of beelden die via een deurbel zijn gemaakt, kunnen dashcam-beelden van een auto ook erg helpen in het onderzoek. Beschikt u over beelden waar mogelijk iets op te zien is van het incident of verdachte(n)? Beeldmateriaal kan rechtstreeks geüpload worden in onderstaand tipformulier.