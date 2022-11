Politie zoekt getuigen, explosie bij woning

Omstreeks 02.10 uur werden de bewoners en omwonenden opgeschrikt door een harde knal. Al snel bleek dat bij een van de woningen nabij de voordeur een explosief was afgegaan dat de nodige schade veroorzaakte aan het deurportaal. Uit onderzoek blijkt dat dit explosief vermoedelijk illegaal vuurwerk betrof.



Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen van het incident. In de bewuste nacht ging de zomertijd over naar de wintertijd. We zoeken daarom naar informatie in het tijdspad van kort na middernacht tot circa 03.00 uur de politie sluit niet uit dat in de dagen voorafgaand aan het incident wellicht rond de straat en de bewuste woning mogelijk personen zijn geweest die hiermee te maken hebben. Heeft u in de dagen iets afwijkends gezien, laat het ons dan weten. Bellen kan via 0900-8844 of anoniem via M 0800-7000.