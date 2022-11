Vermeend drugscrimineel aangehouden in Nieuwegein

De politie kwam de verdachte op het spoor in een lopend onderzoek naar drugsgerelateerde feiten in Nieuwegein. Dit onderzoek resulteerde in een doorzoeking van de woning van de 25-jarige verdachte. De verdachte werd eerder die avond aangehouden en ingesloten voor verhoor. Tijdens de zoeking werd een groot aantal telefoons in beslag genomen. De man werd gisteren voorgeleid aan de rechter-commissaris en blijft vastzitten.

Drugscriminaliteit: jongeren aangetrokken door geld

Nederland vormt al jaren een belangrijke schakel in de internationale drugshandel en –productie. De handel heeft verwoestende effecten. Het is een harde wereld vol geweld en intimidatie. Drugscriminelen investeren in (kwetsbare) wijken om respect en afhankelijkheid af te dwingen. In uiteenlopende wijken worden jongeren de criminaliteit in gezogen. Ze worden aangetrokken door het geld en de status van de drugshandel. Ook de aangehouden man kan een negatief rolmodel zijn voor jonge mensen. Jongeren beseffen zelf vaak niet dat zij door middel van 'klusjes' (onbedoeld) toetreden in de criminaliteit. En eenmaal toegetreden is het, door bijvoorbeeld afhankelijkheid van de criminelen, het ‘snelle geld’, geweld, afpersing, schulden en/of gebrek aan toekomstperspectief, moeilijk om eruit te stappen.

Burgemeester Frans Backhuijs: “Ik maak mij ernstig zorgen over de risico’s die Nieuwegeinse jongeren lopen om in aanraking te komen met zware criminaliteit rondom de drugshandel. Niet alleen voor de jongeren en hun families, het geldt ook voor onze hele Nieuwegeinse samenleving.”

Samenwerking tegen ondermijning

De strijd tegen handel en het gebruik van drugs is daarom één van de speerpunten van de politie en de gemeente. Daarin werken zij nauw samen met het Openbaar Ministerie, RIEC Midden-Nederland en verschillende andere organisaties om drugscriminelen hard aan te pakken en jongeren preventief uit de criminaliteit te weren.