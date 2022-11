Auto in beslag en tientallen bekeuringen bij verkeerscontrole Bovenkarspel

Er werden bijna 200 voertuigen gecontroleerd. Hierbij zijn tientallen bekeuringen uitgeschreven, onder meer voor defecte verlichting, het niet kunnen tonen van de juiste papieren, een te hoge snelheid en mobiel bellen tijdens het rijden. Snelheidsovertredingen en afleiding zijn belangrijke oorzaken van verkeersongevallen.



Auto in beslag

Voor de controle werkte de politie samen met de gemeente, het Openbaar Ministerie, de FIOD en de Belastingdienst. Door informatie, expertise en krachten van verschillende overheidsinstanties te bundelen, kan criminaliteit effectiever worden bestreden. Zo werd gisteren een auto in beslag genomen, omdat het vermoeden bestond dat de eigenaar de auto niet uit zijn legale inkomsten had aangeschaft. Hij wordt uitgenodigd voor verhoor om te verklaren hoe hij de auto heeft kunnen bekostigen.



Meld, want ieder vermoeden telt!

Wie zich bewust is van zijn omgeving kan mogelijke signalen van criminaliteit opmerken. Bijvoorbeeld alleen op vreemde uren activiteit bij een bepaald pand in de wijk of op het industrieterrein. Of iemand in de straat die allerlei luxe goederen heeft, terwijl die persoon geen vaste baan heeft.



Hebt u een vermoeden dat er iets niet klopt in uw wijk of straat? Meld dit dan bij de politie via 0900-8844. Meldt u liever anoniem? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000. Uw melding kan de start zijn van een onderzoek, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak wordt opgelost.