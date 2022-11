Man overvallen in woning Veldhoven

Getuigen gezocht

Veel is nog onduidelijk over de woningoverval in Veldhoven. De overval zou eerder op de donderdagavond hebben plaatsgevonden. Het exacte tijdstip is vooralsnog onbekend. Ook wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, om hoeveel daders het gaat en of er iets buit is gemaakt is nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat de 80-jarige man werd mishandeld en daarbij behoorlijk gewond raakte. De man was alleen in de woning en wist pas later in de nacht bij de buren aan te kloppen. Daarop werden direct de hulpdiensten gealarmeerd. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht voor behandeling en herstel. Daar zal hij zo snel mogelijk door de politie gehoord worden.

De recherche is druk bezig met het onderzoek. We zullen vandaag nog verder technisch onderzoek in en om de woning verrichten en betrokkenen horen. Uiteraard vragen we eventuele getuigen zich te melden. Hebt u iets gezien tussen donderdagavond 21.15 uur en vrijdagnacht 03.30 uur, dan komen we graag met je in contact. Ook als u andere informatie hebt of camerabeelden uit de buurt horen we het graag. U kunt bellen met 0900-8844 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.