Gewapende overval op een bedrijf aan de Klompstraat

De dader is gevlucht richting de Spoorsingel. De overvaller – volgens het signalement een man van rond de 30 jaar – droeg donkere kleding en een petje.

Onderzoek

Collega’s zijn in en rond het centrum van Heerlen op zoek naar de verdachte. En de recherche doet onderzoek in en om het pand. Camerabeelden en sporen worden veiliggesteld. Getuigen die ten tijde van de overval in het pand waren, worden gehoord.

Camerabeelden

Bent u getuige geweest, heeft u iets gezien of heeft u meer informatie? Deel dit met ons. Dat kan via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Heeft u camerabeelden? Deel deze met ons via politie.nl/upload of het onderstaande formulier.