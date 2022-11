Zeven aanhoudingen na vondsten verboden vuurwerk

Het eerste onderzoek richtte zich op een 16-jarige verdachte uit Varsseveld. De politie heeft 600 nitraten bij hem in beslag genomen. Er werd tevens een mes in beslag genomen dat hij tijdens de aanhouding bij zich droeg. In de woning trof de politie op zijn slaapkamer, vlak naast een volle asbak, zelf geknutseld vuurwerk aan. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) van Defensie moest er aan te pas komen om dit vuurwerk veilig op te ruimen.



15.000 nitraten

In een ander onderzoek richtte de politie zich op de illegale handel in professioneel vuurwerk in Emst en Oene. Hierbij zijn een 17- en 18-jarige verdachte uit Oene en Emst aangehouden. Zij waren tijdens hun aanhouding in het bezit van een taser en een ploertendoder. Deze zijn in beslag genomen. In de woningen van beide verdachten trof de politie ruim 15.000 nitraten aan. Uit nader onderzoek bleek betrokkenheid van een 58-jarige inwoner uit Oene. Hij is ook aangehouden.

Onderzoek Twello, Deventer en Diepenveen

Bij een onderzoek naar de handel in vuurwerk in Twello en Diepenveen zijn drie aanhoudingen verricht. De verdachten waren in de leeftijd van 16 tot 18 jaar en komen uit Diepenveen en Deventer. Bij hen werden een Chinese rol twintigduizendklapper, vijf Chinese rollen vijfduizendklapper, 200 nitraten, 45 cobra’s en tien shells aangetroffen. De politie heeft hierop onderzoek gedaan in een drietal woningen in Deventer en Diepenveen, waar ruim 200 kilo zwaar explosief vuurwerk in beslag genomen is en een derde verdachte is aangehouden.

Vuurwerk steeds zwaarder

Verboden vuurwerk is in de afgelopen decennia steeds zwaarder en daarmee gevaarlijker geworden. Het zijn in de basis gevaarlijke explosieven. Het gaat in de praktijk om vuurwerk in de categorie F3 en F4. Dit is professioneel vuurwerk, dat alleen met een vergunning mag worden opgeslagen en afgestoken. Het vormt het de laatste jaren een toenemend maatschappelijk probleem door overlast, letsel, doden en milieuschade. Zwaar vuurwerk wordt daarnaast gebruikt om hulpverleners en handhavers te belagen. Ook wordt zwaar, professioneel vuurwerk gebruikt bij zware misdrijven, zoals ram- en plofkraken.

De illegale handel in professioneel vuurwerk is een steeds lucratiever verdienmodel voor criminelen en hun netwerken geworden. De politie probeert daarom op allerlei manieren om deze handel de pas af te snijden. Het doel is om te voorkomen dat het zware, gevaarlijke vuurwerk op straat terecht komt.

Meld vermoedens van opslag of handel van zwaar vuurwerk

Regelmatig treft de politie zwaar vuurwerk aan dat is opgeslagen in woonwijken, waardoor er een groot risico voor de buurt ontstaat. Vermoedt u bij u in de buurt een illegale opslag van of de handel in zwaar vuurwerk, twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl.