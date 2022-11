Getuigenoproep explosie Milovan Djilasstraat

Het explosief ging rond 21.10 uur met een harde knal af. Aan de woning waar het explosief is afgegaan, is schade ontstaan. Gelukkig raakte niemand gewond. Er werd nog geen verdachte aangehouden. Het incident wordt zeer serieus genomen en de recherche is inmiddels met een opsporingsonderzoek gestart naar de dader(s). Getuigen kunnen zich melden, hun hulp wordt ten zeerste gewaardeerd.



Is u iets opgevallen rond 21.00 uur op of in de omgeving van de Milovan Djilasstraat? Of heeft u andere bruikbare informatie voor de recherche? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Liever anoniem? Bel dan M. via 0800-7000. Vermeld daarbij altijd onderstaand registratienummer. Ook beelden kunnen een belangrijke rol spelen bij het onderzoek. Beschikt u over relevante camerabeelden? Upload deze dan gemakkelijk via onderstaand tipformulier.

2022236426.