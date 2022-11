Jongen gestoken en bestolen

De tiener loopt rond 21.15 uur samen met een vriend in het tunneltje bij de Gezellehoek. Opeens komen er zes of zeven jongens achter hen aanrennen. Het slachtoffer krijgt een trap en valt op de grond en wordt meerdere keren in zijn gezicht geslagen. De daders gaan er met zijn nektasje vandoor. Wanneer de Roosendaler opstaat merkt hij dat hij in zijn been is gestoken. De hulpdiensten zijn gewaarschuwd. De jongen is ter plekke aan zijn verwonding behandeld. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Agenten hebben tevergeefs in de omgeving gezocht naar de groep jongeren die mogelijk bij het incident betrokken zijn geweest.