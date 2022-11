Gewapende overval op boodschappenbezorger in Heerlen

Het signalement van de verdachten is als volgt: het gaat om twee blanke personen, beide rond de 20 jaar oud. Een met blond haar en een grijze trui. De andere met een donkere hoody. Opvallend is dat ze zijn weggevlucht met een aantal zwarte kratten met inhoud. De overvallers zijn in de richting van het tunneltje gevlucht. Benader de verdachten niet zelf, maar bel direct 112.

Camerabeelden en informatie

De politie doet een buurtonderzoek en stelt daarbij ook camerabeelden veilig. We roepen getuigen op zich te melden. Woont u in de omgeving van de Cambriumstraat en heeft u iets verdachts gezien? Of heeft u camerabeelden? Deel deze informatie met ons. Dat kan via 0900-8844, anoniem via 0800-7000 of via het onderstaande tipformulier.