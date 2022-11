Bezoekers café in Terneuzen gecontroleerd op drugs, 3 personen aangehouden

De drugscontrole is gehouden nadat de politie signalen kreeg dat er vanuit de horecagelegenheid gedeald zou worden. Ook kwamen bij politie en gemeente al langere tijd klachten binnen van omwonenden en ondernemers van overlast. Rond 01.00 uur zijn agenten het café binnengegaan en hebben alle aanwezigen gefouilleerd. Drie personen zijn op heterdaad aangehouden voor drugsbezit. Het gaat om een 20-jarige en een 26-jarige man uit Terneuzen en een 25-jarige man uit Rotterdam. Vier andere personen hadden ook drugs bij zich. Zij zijn niet aangehouden. Op een later moment wordt bepaald hoe hun zaak wordt afgehandeld. Alle drugs zijn in beslag genomen.