De bestuurder is door nog onbekende oorzaak rond 04.40 uur op de A16 bij knooppunt Klaverpolder tegen een lantaarnpaal gereden. Verkeersspecialisten doen verder onderzoek naar de toedracht. De snelweg is hiervoor enige tijd afgesloten geweest. Bij het ongeval zijn geen andere voertuigen of personen betrokken geweest.