Getuigen gezocht van gewelddadige straatroof Hilversum

Maandagavond 7 november rond 18.00 uur fietst het slachtoffer richting zijn sportclub op sportpark Crailoo. Daar wordt het slachtoffer door twee jongens gedwongen om te stoppen. Zij bedreigen hem vervolgens met een mes. Uit zijn rugzak worden spullen weggenomen. Door omstanders worden de jongens gestoord tijdens hun daad waarop zij er vandoor gaan. Er valt niet uit te sluiten dat de daders nog meer slachtoffers hebben gepoogd te beroven.

Signalement

Van de vermeende daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

16 tot 18 jaar

1,70 tot 1,80 meter lang

Donker getint

Smal postuur

Kort zwart haar

Zwart mondkapje

Zwarte jas met zwarte capuchon

Fietst op een donkerkleurige fiets

Dader 2

14 tot 16 jaar

Licht getint

Smal postuur

Kort glad zwart haar

Geschoren streepje in een wenkbrouw

Gekleed in een donkere bodywarmer

Melden

De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden. Heeft u Maandagavond iets opvallends gezien of gehoord, op of rond het sportpark Crailoo? Bent u een van de omstanders die de daders hebben gestoord tijdens hun beroving? Of bent u wellicht zelf bedreigd? Meld het via 0900-8844 of volledig anoniem via 0800-7000. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, kan van belang zijn voor het onderzoek.