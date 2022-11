Vrouw zwaargewond na aanrijding. Wie is de doorgereden automobilist(e)?

Doorrijden na aanrijding in Tilburg

Een 47-jarige vrouw wordt op maandag 25 juli hard aangereden op de Jan Heijnsstraat in Tilburg. De vrouw was er niet best aan toe. Toch lukte het haar later zelf om bij de huisarts te komen, die vervolgens meteen een ambulance belde. De bestuurder van de auto die haar aanreed, reed door. In de uitzending vragen we uw hulp om hem of haar te kunnen vinden. Zo willen we weten welk merk en type auto het was waarmee de vrouw werd aangereden. Het slachtoffer doet tijdens een reconstructie haar verhaal over hoe haar leven in één klap veranderde.

Cybercrime in Waalwijk

Vandaag ook in de uitzending een cybercrime zaak. We blijven uw hulp vragen om dit te stoppen. En we blijven u waarschuwen. Trap niet in de sluwe trucs van criminelen die u bellen zich voor doen als bankmedewerkers En er vervolgens vandoor gaan met uw bankgegevens en pincodes. In de uitzending tonen wij een man die staat te pinnen met een pas die eerder na een smoes door iemand is afgegeven, inclusief pincode. Iets dat je echt nooit en te nimmer moet doen. Want dit is het gevolg. De rekening van het slachtoffer wordt door deze man geplunderd.

Hiernaast is er ook aandacht voor een kunstroof in Eindhoven en een diefstal in Veldhoven.

Uitzending

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.