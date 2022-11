Verdachten aangehouden met grote hoeveelheden illegaal vuurwerk

Surveillerende agenten zagen één van de mannen op de Kerkweg. Hij viel op omdat hij naast een brommer stond, waarvan het achterlicht het niet deed. De agenten besloten daarop om hem aan te spreken. Al snel bleek dat de brommer niet van de jongeman zelf was. Hij had een wat onsamenhangend verhaal en kon niet zeggen van wie het voertuig dan wel was. Daarop besloten de agenten om hem uitgebreid te controleren.

Cobra’s

De tas die de jongeman bij zich had bleek volledig gevuld te zijn met zogenaamde cobra’s, zwaar illegaal knalvuurwerk. Omdat de man al had verteld dat hij zojuist in een woning was geweest aan de Kerkweg, werd nog diezelfde nacht ook daar een doorzoeking gedaan. Ook daar werden dezelfde cobra’s aangetroffen. In de woning werden de andere twee 21-jarige mannen aangehouden.

In totaal werden bijna 900 cobra’s in beslag genomen. Deze zullen worden vernietigd.

Levensgevaarlijk

Met deze hoeveelheden zwaar, illegaal vuurwerk in een woning of tas kun je gerust spreken van een levensgevaarlijke situatie. De aanpak van (handel in) illegaal vuurwerk heeft juist vanwege dat gevaar hoge prioriteit bij politie en het Openbaar Ministerie. Bij zowel het vervoer, de opslag als het afsteken bestaan er grote risico’s.

Vermoedt u een illegale opslag van vuurwerk in de buurt, of bijvoorbeeld vuurwerkhandel? Twijfel niet en bel 0900-8844. Liever anoniem? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Meer info: https://www.politie.nl/onderwerpen/vuurwerk.html