Getuigen gezocht beroving Risdammerhout in Hoorn

De belagers stopten de man en hielden hem vast in de Risdammerhout ter hoogte van de Poortwachter. Ze ontnamen hem zijn spullen en liepen daarna in verschillende richtingen weg.

Signalement

De verdachten zijn rond de 18-jaar oud, tussen de 1.70 en 1.80 meter lang en hadden een licht tot donker getinte huidskleur. Zij spraken een onbekende taal. Een deel van de verdachten liep weg in de richting van het winkelcentrum de Huesmolen en een deel van de verdachten liep weg in de richting van de tunnel van de Vredehofstraat.

Getuigen gezocht

De recherche is op zoek naar getuigen. Heeft u rond 19.45 uur deze groep mannen voor of na de beroving gezien in de omgeving van de Risdammerhout? Of heeft u andere informatie over de beroving? Neem dan contact op met de politie via telefoonnummer 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000. U kunt uw tips en beelden ook direct toesturen via het tipformulier.

2022232650