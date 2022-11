Grote hoeveelheden snus en harddrugs in beslag genomen tijdens ondermijningscontroles

Resultaten

Donderdag 3 november signaleerden agenten een verdachte situatie waarbij tussen twee voertuigen kortstondig contact was. Daarop besloten zij de voertuigen te controleren. Bij één van de voertuigen troffen zij tassen vol snus aan en een groot contant geldbedrag, dit is in beslag genomen door de politie.

Tijdens de ondermijningscontrole op vrijdag zagen de agenten een voertuig rijden waarvan vermeld stond dat vanuit dit voertuig gedeald werd. De agenten besloten het voertuig te volgen en zagen dat dit inderdaad het geval was. Bij de dealer werd een behoorlijke hoeveelheid harddrugs en cash aangetroffen, ook dit is in beslag genomen. De koper en dealer werden aangehouden.

Controles

De politie voert regelmatig controles uit om ondermijning op te sporen. Het gaat dan om illegale activiteiten waar criminelen legale bedrijven of burgers voor inzetten. De verwachting is dat meerdere controles volgen in de gemeente, ook in samenwerking met andere overheidsdiensten.

Meldingen en tips zijn onmisbaar bij de aanpak van criminaliteit. Die informatie kan de start van een onderzoek zijn, maar ook het ontbrekende puzzelstukje waarmee een zaak kan worden opgelost. Regelmatig worden verdachten aangehouden of drugslabs opgerold dankzij meldingen van alerte burgers. Heeft u vermoedens dat iets niet klopt bij u in de buurt? Of concrete signalen die wijzen op criminaliteit? Meld ze bij de politie via 0900–8844. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.