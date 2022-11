Hardhandige overval Y gebouw in Opsporing Verzocht

Woningoverval 'Y' gebouw Den Haag



Op zaterdag 16 juli rond 14.00 uur is een appartement in het 'Y' gebouw aan het Stationsplein in Den Haag overvallen. Rond dat tijdstip werd er bij een 29-jarig slachtoffer aangebeld. Toen het slachtoffer door het kijkgaatje van haar voordeur keek zag zij een man met een DHL-jas en een pakketje. Toen het slachtoffer de deur open deed werd ze direct door deze man vastgepakt en de gang ingeduwd. De overvaller pakte een mes en maakte steekbewegingen in de richting van het gezicht van het slachtoffer. Ze probeerde het mes te ontwijken en raakte daarbij gewond aan haar hand. Het slachtoffer valt achterover en ziet dan nog een tweede man in de gang staan. Nadat de andere bezoekers in de woning begonnen te gillen en te schreeuwen renden de twee woningovervallers weg. De overval lijkt een gerichte actie te zijn geweest. Het slachtoffer is nog erg bang want ze weet nog steeds niet waarom zij juist werd uitgekozen. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden er camerabeelden getoond van de twee verdachten.

Brandstichting Chicagostraat Den Haag



Op zaterdag 6 augustus rond 02.40 uur werden er in de Chicagostraat in Den Haag twee scooters in de brand gestoken. Deze scooters stonden op de stoep voor een woning. Bij deze brand liep een woning aan de Chicagostraat en drie geparkeerde auto's aanzienlijke schade op. In de uitzending van Opsporing Verzocht worden er camerabeelden getoond van twee mannen die de scooters in de brand steken. Op het moment dat de scooters in brand werden gezet lagen er in de woning een gezin met vier kleine kinderen te slapen. Ze zijn ontzettend bang geweest en de buurt is enorm geschrokken.





Diefstal fiets met geweld Den Haag



Op dinsdag 18 oktober rond 16.20 uur doet een ouder echtpaar boodschappen bij een supermarkt aan de Van Bergenstraat in Den Haag. De vrouw gaat naar binnen en de man blijft buiten. Terwijl de man buiten staat ziet hij een onbekende man rommelen aan de fiets van zijn vrouw. De man zegt hier wat van en krijgt een harde duw van de onbekende man. De man komt ten val en bezeert zich, waarna de verdachte er op de fiets vandoor gaat. In de uitzending van Team West doen we een getuigenoproep.



Bankhelpdeskfraude door 'nepagent' Den Haag



Op maandag 1 augustus wordt een oudere inwoner uit Den Haag door een man gebeld die zich voordoet als 'politieagent'. Deze zogenaamde 'agent' vertelde de man dat hij online aangifte moest doen van hypotheekfraude. Eerder had het slachtoffer ook al een nep mail gekregen van de belastingdienst. De zogenaamde 'agent' bood zijn hulp aan en van hem moest de oudere man zijn bankpas vernietigen. De 'agent' zou een bankmedewerker langs sturen die de bankpas kwam ophalen. Het slachtoffer overhandigde even later aan een onbekende man zijn bankpas. Met behulp van deze bankpas zijn een groot aantal geldopnames verricht. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van de onbekende pinner.



Bankhelpdeskfraude Den Haag



Op vrijdag 2 september werd een inwoonster uit Den Haag opgelicht door een onbekende vrouw. Deze onbekende vrouw deed zich voor als bankmedewerkster. De oplichtster vertelde dat er problemen waren met de bankrekening van deze vrouw en dat een andere medewerker haar bankpas zou komen ophalen. Korte tijd later komt een onbekende man de bankpas bij de vrouw ophalen. Met deze bankpas wordt er bij een pinautomaat aan De Savornin Lohmanplein in Den Haag gepind. In de uitzending van Team West worden er camerabeelden getoond van deze pinner.



Team West: iedere dinsdag vanaf 17.00 uur uitgezonden op TV West en elk uur herhaald. Op woensdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.

Opsporing Verzocht: iedere dinsdag rond 20.30 uur op NPO1. Woensdag 9 november 2022 zal het programma rond 13:20 uur worden herhaald op NPO1.