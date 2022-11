Partij cocaïne gevonden in verborgen ruimte bestelbus

Agenten zien de bestuurder rond 21.40 uur op de afrit A4 bij Bergen op Zoom-Noord een gevaarlijke verkeersmanoeuvre maken. Ze zetten de volgtekens aan voor een controle. Op de Marconilaan stopt de bestelbus en spreken ze de man aan. In de bestelbus zien we wat opmerkelijke zaken en kijken vervolgens verder. Dan treffen ze een verborgen ruimte aan met daarin een flinke hoeveelheid cocaïne. De man is aangehouden en de drugs is in beslag genomen voor verder onderzoek.