1500 hennepplanten in kelder bedrijfspand

Amersfoort - De politie heeft maandagmiddag 7 november in een bedrijfspand in Amersfoort een grote hennepplantage aangetroffen. In het pand waren drie personen aanwezig en deze zijn aangehouden op verdenking van overtreding van de Opiumwet. De hennepplantage die in de kelderruimte was gebouwd, bevatte 1500 hennepplanten. De planten en alle apparatuur zijn in beslag genomen en vernietigd.