Vrouw door misdrijf om het leven gekomen

Maandagmiddag rond 17.00 uur trof de politie in een woning in Kerkrade de overleden vrouw aan. Niet veel later kon een 41-jarige man uit Kerkrade worden aangehouden. Het slachtoffer is een 34-jarige vrouw uit die plaats.

De politie heeft dinsdag de verdachte gehoord. Verder is er buurtonderzoek gedaan en zijn forensisch rechercheurs nog bezig met sporenonderzoek in de woning. Mensen die maandag iets hebben gezien of gehoord, worden opgeroepen zich bij de politie te melden via bijgaand tipformulier.