Vrouw raakt gewond bij schietincident

De politie heeft onderzoek verricht, maar de verdachten niet meer aangetroffen. We zijn opzoek naar tenminste twee personen die geheel in het zwart gekleed waren.

OPROEP

De politie roept ook getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 20.30 en 21.30 uur dinsdagavond 8 november in de buurt van Haaften in een Tesla of ander voertuig met dashcam hebben gereden dan horen wij dat graag. Ook als u iets verdachts heeft gezien of op een andere manier weten wie hierbij betrokken is dan horen wij dat graag. U kunt bellen op 0900-8844. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip.

2022520794 SP