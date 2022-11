Getuigen gezocht na gewelddadige beroving in Houten

Het slachtoffer werd op het Componistenpad door drie mannen van zijn scooter getrokken en een auto in geduwd. In de auto werd zijn telefoon gestolen. Ook moest het slachtoffer zijn pincode en bankapp-code afgeven. Even later als de daders uit de auto zijn, grijpt het slachtoffer zijn kans. Hij kruipt achter het stuur om vervolgens met de auto naar huis te rijden en daar de politie te bellen. De auto, een zilverkleurige Volkswagen Golf, had een Duits kenteken. De politie heeft de auto in beslag genomen.

Signalement daders

Het gaat om drie donker getinte jongemannen van rond de 20 jaar met normaal postuur. Ze droegen allemaal een zwart trainingspak met capuchon. Eén van de mannen had daarbij een wit logo van Under Armour op zijn broekspijp.

Oproep getuigen

Heeft u iets gezien en/of gehoord rond het tijdstip van deze beroving? Weet u misschien meer over de zilverkleurige Volkswagen Golf met Duits kenteken? Bijvoorbeeld van wie de auto kan zijn of wie mogelijk in deze auto reden. Dan komt de politie graag met u in contact. Getuigen kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Of bel met Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000. Ook kunt u tips en camerabeelden direct toesturen via onderstaand tipformulier.