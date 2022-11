Man slachtoffer geworden van woningoverval in Landsmeer

De verdachte deed zich voor als bankmedewerker en is door een babbeltruc bij het slachtoffer naar binnengekomen. Hij vroeg het slachtoffer zijn bezittingen af te geven. Toen het slachtoffer argwaan kreeg en de politie wilde alarmeren, werd hij met geweld naar de grond geduwd. Hierbij werden zijn bezittingen afgenomen. De verdachte is er vervolgens vandoor gegaan in onbekende richting.

De politie heeft onderzoek verricht, maar de verdachte is niet meer aangetroffen. De politie roept getuigen op zich te melden via 0900-8844. Mocht u rond 18:00 en 18:30 iets verdachts hebben gezien of op een andere manier weten wie bij de overval betrokken is dan horen wij dat graag. Dat kan ook anoniem, bel dan misdaad anoniem via 0800-7000. De politie neemt ook graag kennis van eventuele beelden, ook van dashcams uit die buurt op dat tijdstip. Deel uw informatie via onderstaande tipformulier.

2022234180

Meer informatie over babbeltrucs: https://www.politie.nl/onderwerpen/babbeltruc.html.