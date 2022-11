Dodelijk verkeersongeval; Amsterdamse (20) motorrijder overleden

Onderzoek en getuigen gezocht

De specialistische diensten van de politie op het gebied van verkeer doen onderzoek naar de toedracht van het ongeval. De politie komt daarom graag in contact met getuigen die zich nog niet gemeld hebben. Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Bel dan met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij onderstaand registratie. U kunt ook gebruik maken van onderstaand tipformulier. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u in het bezit bent van relevant beeldmateriaal dat te maken heeft met dit verkeersincident.

2022239352