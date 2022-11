Man aangehouden voor vernielen beschermd natuurgebied

Begin juni ontdekte een boswachter dat bij drie bij elkaar gelegen gedeeltes in natuurgebied de Ventjager de begroeiing was verwijderd en vervangen door toen nog kleine hennepplanten. Het natuurgebied de Ventjager is onderdeel van het zogenoemd Natura-2000 gebied Haringvliet. Dit gebied maakt deel uit van een Europees netwerk van Natura 2000-gebieden. Deze zijn belangrijk vanwege het behoud van flora en fauna en daarmee het klimaat.

Staatsbosbeheer

Uit onderzoek is gebleken dat er vermoedelijk meerdere personen betrokken waren bij het vernielen van het natuurgebied om daar hennepplanten neer te zetten. Door nauwe samenwerking van team milieu met Staatsbosbeheer en de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid kon de 47-jarige man worden aangehouden. De man is twee dagen na zijn aanhouding heengezonden en wacht het verdere verloop van het onderzoek in vrijheid af. Zolang het onderzoek nog niet is afgerond sluit het onderzoeksteam meer aanhoudingen niet uit.

Hennep kweken

Het kweken van hennep in (beschermde) natuurgebieden is een jaarlijks terugkerend fenomeen, waarbij forse en vaak ook blijvende schade aan de natuur wordt aangebracht. Zo is in juni 2021 een hennepkwekerij aangetroffen in Natura 2000 gebied De Zeehondenplaat in Strijensas (Hoeksche Waard). Hier zijn destijds twee verdachten voor aangehouden. Het vernietigen van een natuurgebied en het in stand houden hiervan door bijvoorbeeld het kweken van hennepplanten is een economisch misdrijf waar vier jaar gevangenisstraf op staat.