Politie eenheid Rotterdam start nieuwe samenwerking met Zadkine

Het gaat om de opleidingen mbo 2&3 Beveiliger. Dat is een beroepsbegeleidende leerwegopleiding (bbl) waarbij leren en werken met elkaar combineert. Studenten werken tijdens de nieuwe opleiding 4 dagen per week bij de afdeling Arrestantentaken van de eenheid Rotterdam en gaan daarnaast 1 dag per week naar school. Hoewel de opleiding al langer bestaat bij Zadkine Veiligheidacademie, is er nu een variant van de opleiding speciaal ontwikkeld voor de politie. Studenten zullen tijdens de opleiding werken bij de afdeling Arrestantentaken van de eenheid Rotterdam. Uiteindelijk kunnen ze na de opleiding en met de ervaring bij de afdeling Arrestantentaken, solliciteren voor de opleiding voor (hoofd)agent waarvoor je mbo-3 nodig hebt.

Een efficiënte manier

Het is de eerste keer dat de politie op zo’n manier een samenwerking aangaat met een externe partij. Normaal gesproken moeten studenten na het afronden van een reguliere bol beveiligingsopleiding namelijk solliciteren voor een baan bij de politie en krijgen ze tijdens het volgen van de externe opleiding geen aanstelling of salaris. Bij de nieuwe (bbl) opleiding Beveiliger ligt dit dus anders. Studenten zijn bij al aanvang van de opleiding in dienst bij de politie en ontvangen ook van meet af aan een salaris. Dit initiatief is één van de activiteiten van het project Diverse Werving waarbij projectleider Petra Roodnat verschillende nieuwe ‘out of the box’ manieren ontwikkelt om de instroom van nieuwe collega’s te bevorderen.

Hans van Dolderen, Hoofd Bedrijfsvoering en lid van de eenheidsleiding, licht toe: ‘We kampen allemaal met een personeelstekort, ook bij onze afdeling Arrestantentaken is de krapte voelbaar. Daarom is het soms goed om na te gaan hoe we efficiënter kunnen werken. Hoe mooi is het dat we dan de handen ineen kunnen slaan met Zadkine hiervoor.’ Anders dan bij andere studies zal de politie zelf proactief studenten werven voor de opleiding die daarna meteen kunnen doorstromen naar de afdeling Arrestantentaken. Maar de studenten kunnen na de opleiding er ook voor kiezen om voor de politieopleiding mbo-4 te solliciteren. Een groep van zessentwintig studenten zal begin volgend jaar aan de opleiding beginnen.

Betere afspiegeling

Door zelf regie te houden op het wervingsproces hoopt de politie ook een meer diverse groep nieuwe collega’s binnen te halen. Iets waar Aniel Ramawadh, lid van het College van Bestuur van Zadkine, grote voorstander van is: ‘Ik vind het prachtig dat we op deze manier ook kunnen bijdragen aan een diverse en inclusieve politie om zo beter een afspiegeling van de maatschappij te zijn.’ Ook Robert Merkx, directeur van Zadkine Veiligheidsacademie, sluit zich hierbij aan. ‘Daarnaast werken we al langere tijd succesvol samen met de politie in verschillende opleidingstrajecten. Een groot samenwerkingsverband zoals dit onderstreept hoe goed het is om met elkaar op te trekken om maatschappelijke uitdagingen zoals het personeelstekort goed aan te pakken.’

Maandag 7 november vond het officiële tekenmoment plaats in de Kuip. Daarbij ondertekende Hans van Dolderen en Robert Merkx een document om de samenwerking formeel definitief te maken.