Metaaldieven aangehouden in Rilland

De twee mannen, een 37-jarige Amsterdammer en een 35-jarige man uit Middelburg, werden rond 5.15 uur staande gehouden. Ze zouden met een vrachtwagen een container hebben gestolen op een andere plek in Zeeland. De twee verdachten, die inmiddels in een bestelbus zaten vlakbij de vrachtwagen, zijn aangehouden op verdenking van diefstal. De vrachtwagen is in beslag genomen en de gestolen container gaat terug naar de rechtmatige eigenaar. Het tweetal is ingesloten voor verder onderzoek. Zo wordt er gekeken of zij mogelijk verantwoordelijk zijn voor meer diefstal van metaalafval in Zeeland.