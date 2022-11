Wie sticht er brand bij een tankstation in Tilburg midden in een woonwijk ?

Brandstichting bij tankstation in Tilburg

Op maandag 11 juli jl. werd er tegen middernacht brand gesticht bij een tankstation aan de Oerlesestraat in Tilburg. De dader is op bewakingsbeelden te zien. Hij komt aanrijden op een fiets, die hij bij de wasboxen zet. Daarna gaat hij in de prullenbakken op zoek naar papier dat hij vervolgens in de buurt van de pompen aansteekt. Hij probeert met restjes brandstof uit de pompen een groter vuur te maken. Aanvankelijk lukt dat maar het vuur dooft daarna weer uit zichzelf. Hierna loopt de brandstichter weer naar zijn fiets en rijdt weg. Het gaat om een blanke man. Hij droeg badslippers met sokken, een korte broek, een zwart vest met opdruk en een mutsje. Hij lijkt wat blond te zijn met een baard. De volgende ochtend ontdekt een medewerkster dat er slangen van de pompen op de grond liggen. Ook zitten er zwarte roetvlekken op de grond en op de pompen. Je moet er niet aan denken dat, midden in een woonwijk, de brandstichting wel was gelukt.



Bankhelpdeskfraude in Tilburg

Een 80-jarige man uit Kaatsheuvel is slachtoffer geworden van bankfraude. Een nepbankmedewerker belde op dinsdag 24 mei jl. het slachtoffer op zijn vaste nummer. De oplichter vroeg hem of hij wist dat er een groot geldbedrag van zijn rekening werd overgeschreven naar een andere bank. Het slachtoffer gaf aan dat hij daar niets van af wist. De zogenaamde bankmedewerker vertelde dat er snel een nieuwe bankpas aangevraagd moest worden en dat een collega van hem daarom direct de oude pas zou ophalen. Terwijl het gesprek nog gaande was, werd er bij de aangever al aangebeld. Hij gaf nietsvermoedend aan een getinte man met normaal postuur en gekleed in een nette zwarte broek met trui zijn oude bankpas mee. Met deze pas werd daarna bij een bankauto een aanzienlijk geldbedrag opgenomen. De pinner staat op beeld.



Uitzendingen

Maandagavond om 18.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot dinsdagmiddag 17.00 uur.