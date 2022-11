Twee mannen overvallen jeugdcentrum

Rond half 6 kwam een melding van de overval binnen. Een vrouw was in het jeugdcentrum aanwezig toen twee mannen binnendrongen en haar met een vuurwapen bedreigden. Dit was eerder dan half 6; het precieze tijdstip wordt nog onderzocht. Het tweetal was uit op geld en bond de vrouw vast. Een getuige merkte haar later op.

Signalement

Een van de twee mannen is blank en spreekt Nederlands met een Limburgs accent. De andere droeg tijdens de overval een bril en muts en had een sjaal om. Ze hadden een rugzak mee waar ze het buitgemaakte geld vermoedelijk in hebben gedaan.

Getuigen die woensdagmiddag tussen 15.00 en 17.30 uur iets verdachts hebben gezien in de omgeving van de Sportlaan worden opgeroepen zich te melden. Ook is de politie geïnteresseerd in camerabeelden, mochten hier bijvoorbeeld mannen opstaan die aan het signalement voldoen. Beelden en tips kunnen worden doorgegeven via bijgaand tipformulier of door te bellen naar 0900-8844.