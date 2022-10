Mishandeling in nachtbus; politie zoekt getuigen

Getuigen gezocht

De recherche heeft deze zaak in onderzoek en komt graag in contact met getuigen die de mishandeling in de bus en/of bij de Sportlaan gezien hebben. Bent u getuige geweest? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Vermeld hierbij altijd onderstaand registratienummer. Liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Of vul gemakkelijk onderstaand tipformulier in.

2022206580