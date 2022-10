Alerte beveiliger zet politie op spoor van twee pinpasfraudeurs

De beveiliger viel woensdagmiddag een man op die kort na elkaar twee keer een elektronicazaak binnenkwam en een mondkapje droeg. De bewaker weet uit ervaring dat de laatste weken pinpasfraudeurs dit vaak doen om hun gezicht te verbergen. Hij zag dat de man de eerste keer zonder aankoop de zaak weer verliet. Een half uur later kwam dezelfde man weer binnen om alleen een mobiel pinautomaatje aan te schaffen en contant met een biljet van 50 euro af te rekenen. Hierna stapte hij in een auto. De bewaker gaf zijn bevindingen door aan de politie. Agenten controleerden daarna het voertuig waarin op dat moment alleen een 18-jarige Amersfoorter zat. Omdat hij zich niet kon legitimeren werd de auto doorzocht waarna de buitgemaakte bankpas, reader en het contante geld werd aangetroffen. Hierop werd de 18-jarige man aangehouden. Zijn handlanger die het pinautomaatje had gekocht werd in een andere winkel aangetroffen en eveneens aangehouden. Beiden verdachten zijn in verzekering gesteld.