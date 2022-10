Kapsalon beschoten in Bergen op Zoom

De politie kreeg zaterdag 1 oktober 2022 omstreeks 01.20 uur een melding dat er geschoten was op de Kastanjelaan. Ter plaatse werden echter op dat moment geen hulzen of kogelinslagen aangetroffen. Rond 02.00 uur kwam op de meldkamer een tweede melding binnen van iemand die op de Kastanjelaan kort daarvoor vier klappen hoorde. Ter plaatse zagen de agenten een kogelinslag in de ruit van een kapperszaak . In de zaak werd een deel van een kogel aangetroffen. Op straat lag een huls. Ook is een buurtonderzoek ingesteld.



Getuigenoproep

De recherche in Bergen op Zoom komt graag in contact met getuigen of mensen die camerabeelden hebben gemaakt. Zij kunnen bellen met 0900-8844 of contact opnemen via het Politie WhatsApp nummer 06 – 1220 7006, of via een tipformulier. Je blijft anoniem als je informatie over deze zaak deelt met Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via www.meldmisdaadanoniem.nl. Vermeld voor een snelle afhandeling het dossiernummer: 2022-260153.