Drie aanhoudingen na studentenfeest

Eenmaal daar aangekomen en na een goed gesprek met de studente, die meteen de decibellen omlaag draaide, werd het alsnog een onrustig nachtje. Agenten kregen door de andere feestgangers de meest verschrikkelijke ziektes naar hun hoofd geslingerd. De groep, van ongeveer 17 studenten, keerde zich tegen de politie, waardoor er extra agenten nodig waren. De hond is ingezet en de wapenstok werd gebruikt. Drie studenten uit Rotterdam, van 21, 22 en 23 jaar zijn aangehouden voor openlijke geweldpleging en belediging. Een paar politiemensen hielden er lichte verwondingen aan over. De student die is gebeten door de hond kwam er zonder ziekenhuisbezoek vanaf. De drie worden verhoord en de politie doet een buurtonderzoek om de verhalen naast elkaar te leggen.