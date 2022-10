Politieagent in Emmen bedreigd en gewond

De motoragent was rond 16:00 uur als eerste en enige agent aanwezig nadat de overlastmelding binnenkwam. Hij trof op de Huygensstraat een grote groep personen. Hij controleerde daar van een 20-jarige bestuurder van een motorscooter de papieren. De bestuurder bleek niet in het bezit van een rijbewijs en reed op een motorscooter zonder kentekenplaat. Hierop nam de agent de motorscooter in beslag.

Toen de agent met de bestuurder hierover in gesprek was, kwam een grote groep personen dreigend op hem af en sloten hem in. Ze riepen daarbij onder andere “Pak hem”. Mensen uit de groep begonnen de agent te duwen en belaagden hem, waarna de agent meerdere collega’s ter assistentie opriep. Bij het duwen liep de agent letsel op aan zijn rug en hand. De bestuurder van de motorscooter ontkwam in de commotie. Zijn gegevens zijn bij de politie bekend. Vermoedelijk kwamen de aanwezigen vanuit verschillende delen van Noord-Nederland, waaronder Groningen.

De motorscooter die de agent in beslag wilde nemen, werd in het gedrang weer meegenomen door mensen uit de groep. Toen de agent met zijn pepperspray dreigde, viel de groep uiteen en renden de aanwezigen snel weg toen ook meerdere politie eenheden snel arriveerden. Er zijn daarna nog een aantal scooterbestuurders gecontroleerd en kentekens genoteerd. De agent hoefde zich gelukkig niet te laten behandelen aan zijn verwondingen.

Signalementen bekend

Agressie en geweld tegen politieagenten is onacceptabel. Agenten moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Agressie of geweldtegen medewerkers wordt niet getolereerd. De politie doet altijd direct aangifte van geweld. Het onderzoek naar deze zaak is dus ook direct opgestart. Van twee personen zijn er signalementen bekend.

Eén van de personen die de agent heeft belaagd heeft het volgende signalement:

Man

Getinte huidskleur

Fors postuur

1m65 tot 1m70 groot

Blauwe hoodie

Zwarte sjaal/bivakmuts

Krullend haar

Blauwe schoenen

De persoon die in het tumult de motorscooter meenam heeft het volgende signalement:

Man

Witte huidskleur

Witte trui

Zwarte bodywarmer met capuchon

Ongeveer 1m90 groot

Slank postuur

Deel je informatie met de politie

Als je bij het incident was en je hebt je informatie nog niet met de politie gedeeld, komen we graag met je in contact. We komen specifiek graag in contact aanwezigen die het incident hebben gefilmd. De beelden die zij hebben kunnen waardevol zijn in het onderzoek. Er gaan al beelden van het incident rond op verschillende social media. Deze beelden hebben wij ook in ons bezit. Blijf je liever anoniem? Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem door te bellen naar 0800-7000. Je kunt ook het tipformulier onderaan deze pagina invullen. In dit tipformulier kun je ook foto- en videomateriaal toevoegen.