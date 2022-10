Dashcambeelden gezocht van dodelijke aanrijding N9

Omstreeks 16.40 uur kreeg de politie meerdere meldingen van een frontale aanrijding tussen een personenauto en een touringcar. Diverse hulpdiensten waaronder de politie, brandweer en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Bij het ongeval raakte de bestuurder van de touringcar zwaargewond. De bestuurder, een 56-jarige man uit Duitsland, is overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder van de personenauto, een 20-jarige man uit IJmuiden, kwam om het leven. Enkele passagiers van de touringcar zijn nagekeken door ambulancepersoneel maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De N9 was lange tijd volledig afgesloten.

Dashcambeelden gezocht

De afdeling verkeersongevallenanalyse van de politie in Noord-Holland onderzoekt de toedracht van het verkeersongeval. Voor het onderzoek zijn zij op zoek naar dashcambeelden. Beschikt u over dashcambeelden? Neem contact op met de politie via 0900-8844. Dashcambeelden kunt u uploaden via onderstaand tipformulier onder vermelding van zaaknummer: 2022210479