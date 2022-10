Explosie bij een woning in Rozenburg

Het is even voor drieën in de nacht als de bewoonster van de woning wordt opgeschrikt door een harde knal. Als zij gaat kijken ziet ze een enorme ravage in de woning en belt direct 112. Toen de politie bij de woning aankwam, troffen zij de bewoonster met haar twee jonge kinderen aan in de woning. Gelukkig is er niemand gewond geraakt door de explosie.

Getuigen

De politie is meteen een onderzoek gestart omdat het al snel duidelijk werd dat het om een misdrijf gaat. De Forensische Opsporing en het Team Explosieven Verkenning zijn vannacht bij de woning, ook meteen een onderzoek gestart. De politie is toch nog op zoek naar extra informatie. Heeft u iets gezien of gehoord wat te maken kan hebben gehad met deze explosie? Neemt u dan contact met ons op via onderstaande gegevens.