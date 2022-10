De politie zoekt deze schutter in Tilburg

Schietpartij Tilburg

Bij een schietpartij op zondag 12 juni, werd om 00.20 uur een 29-jarige Tilburger op een terras aan de Heuvelring in zijn been geschoten. Toegesnelde agenten zagen niet veel later twee mannen wegvluchten. Een van de mannen, een 22-jarige man uit Drunen, werd direct aangehouden en zit nog vast. Ondanks de politie een waarschuwingsschot loste, wist de andere man te ontkomen. Op zijn vluchtroute werd later een vuurwapen aangetroffen. Dit is in beslag genomen. Vandaag opnieuw aandacht voor deze schutter.

Zware mishandeling Breda

Ook zoeken we in deze uitzending twee mannen die rake klappen uitdeelden in een eetgelegenheid in Breda. De klappen waren zo hard, dat het slachtoffer meerdere breuken in het gezicht opliep. De twee mannen staan op beeld!

Uitzendingen

Maandagavond om 17.00 uur is de eerste uitzending van Bureau Brabant bij Omroep Brabant. Daarna wordt de uitzending ieder uur herhaald tot en met dinsdagmiddag.